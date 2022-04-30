«На месте происшествия задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Их доставили в отдел полиции. По предварительной версии, группа людей, находящихся в алкогольном опьянении, повредили букву у указанной конструкции», - говорится в сообщении ведомства.