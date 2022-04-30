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1 час назад

В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM

Елена Прошина

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге молодых людей. Их подозревают в повреждении композиции ZAMESTIM. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что арт-объект установили в среду на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Композиция была составлена из букв ушедших из России брендов Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay. В субботу ее демонтировали.

«На месте происшествия задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Их доставили в отдел полиции. По предварительной версии, группа людей, находящихся в алкогольном опьянении, повредили букву у указанной конструкции», - говорится в сообщении ведомства.

В их отношении были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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