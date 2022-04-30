Распаковку подарка енотом Молли показали на видео

Ленинградский зоопарк поделился видео с самкой енота Молли, которая ловко добирается до еды и с аппетитом ее уплетает. Об этом передает "Петербургский дневник". Видеозапись опубликована в соцсетях зоопарка.

«Любимейшее лакомство наших енотов – сырые перепелиные яйца. Это не только вкусно, но и очень полезно для маленьких пушистых хищников», – пояснили специалисты.