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30 апреля

Распаковку подарка енотом Молли показали на видео

Александр Кузьмин

Ленинградский зоопарк поделился видео с самкой енота Молли, которая ловко добирается до еды и с аппетитом ее уплетает. Об этом передает "Петербургский дневник". Видеозапись опубликована в соцсетях зоопарка.

«Любимейшее лакомство наших енотов – сырые перепелиные яйца. Это не только вкусно, но и очень полезно для маленьких пушистых хищников», – пояснили специалисты.

Именно это угощение спрятано в коробке, с которой без особых затруднений справляется деловитая Молли. С непередаваемым изяществом она достает яички, разбивает их о твердую поверхность, а потом слизывает питательное содержимое.

Общество,Видео,
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