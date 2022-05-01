Роспотребнадзор назвал самый заразный подвид коронавируса

Хафизов сообщил, что доля «стелс-омикрона» «постоянно росла» и сейчас составляет свыше 90% от «всех новых случаев заболеваний». Как указал Хафизов, это «полностью согласуется с информацией», согласно которой данный подвид коронавируса «является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», передает ТАСС .

При этом в России пока не зафиксированы подлинии ВА.4 и ВА.5. Указанные подлинии редко встречаются в большинстве государств, но в Южной Африке, «где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто». Хафизов выразил беспокойство в связи с тем, что «в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется».