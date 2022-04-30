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50 минут назад

Ростуризм: число рейсов из РФ в Турцию будет увеличено до 290 в неделю

Газета.Ru

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова написала в Telegram-канале об увеличении числа рейсов из РФ в Турцию до 290 в неделю.

Ростуризм заявил об увеличении числа рейсов в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 29 апреля количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний между нашими странами увеличилось более чем на 100, включая рейсы из регионов России. Таким образом, общее количество рейсов достигнет 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Также с 6 мая Аэрофлот начнет летать в Анталью и Стамбул до 2 раз в день», — сказала она.

По словам Догузовой, ведомство будет стремиться увеличивать количество рейсов в другие страны, популярные у туристов из РФ, а также — расширять количество полетов российских и иностранных авиакомпаний. По данным вопросам идет активное взаимодействие с Минтрансом.

Ранее Зарина Догузова рассказала о том, как вернуть деньги за отмененный тур.

Общество,Зарина Догузова,Минтранс РФ,Ростуризм,Аэрофлот,
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