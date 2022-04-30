Ростуризм заявил об увеличении числа рейсов в Турцию

«С 29 апреля количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний между нашими странами увеличилось более чем на 100, включая рейсы из регионов России. Таким образом, общее количество рейсов достигнет 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Также с 6 мая Аэрофлот начнет летать в Анталью и Стамбул до 2 раз в день», — сказала она.