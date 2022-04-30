В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
7 минут назад

В ЛДПР предложили сократить до двух дней новогодние и майские праздники

News.ru

В ЛДПР предложили сократить привычные новогодние и майские каникулы до двух дней. Остальные 7-10 дней нужно превратить в дополнительный отпускной резерв, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе партии.

Россиянам предложили сократить до двух дней новогодние и майские праздники
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мы оставляем всеобщими выходными только 1-2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв — 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению, — пояснили в ЛДПР.

Юрист напомнила россиянам о двойной оплате работы в праздники

В партии отметили, что таким образом планируется нивелировать негативные последствия долгих каникул. По данным ЛДПР, начало января — самый пиковый период по смертности, поскольку на улице много пьяных, а дома чаще случаются бытовые конфликты. Кроме того, предприятия находятся в простое почти две недели: в партии считают, что в последнюю неделю декабря сотрудники трудятся вполсилы и заняты мыслями о праздниках, затем следуют каникулы и ещё неделя «реабилитации» после них.

В партии отметили, что идея принадлежит умершему Владимиру Жириновскому. Она родилась в связи с обеспокоенностью желанием россиян проводить праздники в разное время.

Ранее стало известно, что в майские праздники половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян планирует устроиться на подработку. При этом активнее всего работу ищут молодые люди.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители