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1 час назад

Россияне вспомнили пустые полки в магазинах 1990-х годов

Мослента

Фотография 30-летней давности, на которой изображены пустые полки в продуктовом магазине, натолкнула россиян на воспоминания. Снимок из 1990-х годов выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Россияне вспомнили пустые полки в магазинах 1990-х годов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментариях фолловеры отметили, что подобная картина стала приметой эпохи с 88-го года и до конца 92-го. Затем в независимом Российском государстве начались капиталистические реформы.

«Буквально нескольких месяцев рыночных отношений хватило, чтобы на прилавках появилось примерно все», — вспомнил один из очевидцев.

Однако пользователи подтвердили, что несколько лет страна жила в условиях жесткого дефицита: по словам одного из юзеров, за бутылкой дешевого вина можно было простоять в очереди пару часов.

«Я помню, мне очень хотелось подарок на день рождения. Маленькая была, 90-91-й год. Поехали в "Детский мир", покупать... Прошло 30 с гаком лет, а я до сих пор помню пустые полки», — рассказала одна из участниц дискуссии.

Некоторые отметили, что люди все же находили возможность доставать товары и еду, но жизнь была тяжелой. В основном гражданам приходилось стоять в длинных очередях или кормить семью продуктами, выращенными на дачных участках.

Ранее в сети вспомнили лайфхак по покупке дефицитных товаров в СССР.

Общество,Детский мир,
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