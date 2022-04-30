В центре Белгорода послышались звуки взрывов со стороны украинской границы

Жители Белгорода слышат звуки, похожие на взрывы и хлопки, со стороны Украины. В областном центре обстановка спокойная, сообщил в субботу оперштаб Белгородской области, отвечая на вопросы обеспокоенных жителей на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во "Вконтакте".

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В течение недели жители региона, в том числе Белгорода, сообщали о звуках, похожих на взрывы. Сообщалось также о работе системы ПВО над городом.

"В Белгороде все спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона оперативно оповестит население в случае, если что-то произойдет.