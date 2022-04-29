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57 минут назад

В Нью-Йорке выставили на продажу особняк Версаче

Елена Прошина

Особняк, в 1990-х годах принадлежащий ныне покойному итальянскому модельеру Джанни Версаче, выставили на продажу. Владельцы просят за него 70 миллионов долларов (более 4,9 миллиарда рублей). Об этом сообщает Mansiom Global.

В Нью-Йорке выставили на продажу особняк Версаче
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным издания, дом принадлежит шведскому предпринимателю Томасу Санделлу и его супруге Химене. Пара владеет особняком с 2005 года, приобретя его за 30 миллионов долларов. Сам же модельер купил объект в 1995 году за 7,5 миллиона долларов.

Отмечается, что дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и имеет шесть этажей. В особняке 17 комнат, их дизайн сохранил оригинальные элементы отделки, включая мраморные и мозаичные полы, австрийский паркет и росписи на стенах и потолке. Здание находится недалеко от Центрального парка.

«Это все равно, что попасть в "Алису в стране чудес", созданную Джанни Версаче», — описал объект риелтор Никки Филд из агентства Sotheby's International Realty.

Он также отметил, что особняк включает в себя террасу на крыше с беседкой, внутри может находиться до девяти спален.

Общество,Джанни Версаче,
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