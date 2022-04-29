В Нью-Йорке выставили на продажу особняк Версаче

Особняк, в 1990-х годах принадлежащий ныне покойному итальянскому модельеру Джанни Версаче, выставили на продажу. Владельцы просят за него 70 миллионов долларов (более 4,9 миллиарда рублей). Об этом сообщает Mansiom Global.
По данным издания, дом принадлежит шведскому предпринимателю Томасу Санделлу и его супруге Химене. Пара владеет особняком с 2005 года, приобретя его за 30 миллионов долларов. Сам же модельер купил объект в 1995 году за 7,5 миллиона долларов.
Отмечается, что дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и имеет шесть этажей. В особняке 17 комнат, их дизайн сохранил оригинальные элементы отделки, включая мраморные и мозаичные полы, австрийский паркет и росписи на стенах и потолке. Здание находится недалеко от Центрального парка.
«Это все равно, что попасть в "Алису в стране чудес", созданную Джанни Версаче», — описал объект риелтор Никки Филд из агентства Sotheby's International Realty.
Он также отметил, что особняк включает в себя террасу на крыше с беседкой, внутри может находиться до девяти спален.