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40 минут назад

Онищенко обратился к россиянам в преддверии майский праздников

Семён Капранов
Геннадий Онищенкоэксперт

Россиянам во время отдыха на природе в период майских праздников стоит одеваться теплее, чтобы не заболеть из-за резких перепадов температуры воздуха. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Люди поедут за город, посадят рассаду, приберут на своих участках, надышатся кислородом. Это хорошо! Пусть больше гуляют по нашим московским в меру благоустроенным рекреационным зонам. Может быть, наши парки до конца не успели прибрать после зимы, но все равно они достаточно прилично выглядят. Пусть больше гуляют с семьями, с детьми. Только пусть не забывают одеваться по сезону, поскольку похолодание может спровоцировать (появление болезней - прим. ред.). Потому что вроде бы уже расслабились - было тепло, а потом пришло похолодание. Такие резкие перепады температуры. Мы инерционны в своих предпочтениях. Нет, чтобы надеть ту же теплую куртку, - мы пойдем в короткой, какой-нибудь кожаной куртке с иностранным лейблом, которая ничего не закрывает. Вот на это надо обратить внимание.
Геннадий Онищенко
Геннадий ОнищенкоАкадемик РАН, эпидемиолог
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Специалист дал совет тем, кто в период майских праздников собирается готовить шашлыки.

«Даже недоготовленный шашлык особой угрозы не представляет, если там качественное мясо, если оно хранилось в холодильнике. А если шашлык замаринуют в рассолах-растворах, а некоторые его в вине замачивают, - это как раз будет играть дезинфицирующую роль... Давайте просто посоветуем нашим гражданам внимательно следить за прожаркой, не делать крупных кусков, тогда все будет хорошо», - сказал он.

Онищенко также отметил, что майские выходные скажутся благоприятно с точки зрения эпидемиологической ситуации.

«Во всяком случае, не будет переполненного метро по утрам и по вечерам - самого главного фактора, когда идет передача всех этих заболеваний», - добавил эпидемиолог.

Ранее исследование показало, что большинство жителей России на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу. Шашлыки и пикники этой весной планируют 30 процентов россиян, открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28 процентов респондентов, к родственникам на праздники собираются отправиться еще 26 процентов опрошенных. Кроме того, сообщалось, что каждый шестой россиянин (16 процентов респондентов) запланировал туристическую поездку.

Общество,Геннадий Онищенко,РАН,
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