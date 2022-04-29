Люди поедут за город, посадят рассаду, приберут на своих участках, надышатся кислородом. Это хорошо! Пусть больше гуляют по нашим московским в меру благоустроенным рекреационным зонам. Может быть, наши парки до конца не успели прибрать после зимы, но все равно они достаточно прилично выглядят. Пусть больше гуляют с семьями, с детьми. Только пусть не забывают одеваться по сезону, поскольку похолодание может спровоцировать (появление болезней - прим. ред.). Потому что вроде бы уже расслабились - было тепло, а потом пришло похолодание. Такие резкие перепады температуры. Мы инерционны в своих предпочтениях. Нет, чтобы надеть ту же теплую куртку, - мы пойдем в короткой, какой-нибудь кожаной куртке с иностранным лейблом, которая ничего не закрывает. Вот на это надо обратить внимание.



Геннадий Онищенко Академик РАН, эпидемиолог