Россиянам во время отдыха на природе в период майских праздников стоит одеваться теплее, чтобы не заболеть из-за резких перепадов температуры воздуха. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Специалист дал совет тем, кто в период майских праздников собирается готовить шашлыки.
«Даже недоготовленный шашлык особой угрозы не представляет, если там качественное мясо, если оно хранилось в холодильнике. А если шашлык замаринуют в рассолах-растворах, а некоторые его в вине замачивают, - это как раз будет играть дезинфицирующую роль... Давайте просто посоветуем нашим гражданам внимательно следить за прожаркой, не делать крупных кусков, тогда все будет хорошо», - сказал он.
Онищенко также отметил, что майские выходные скажутся благоприятно с точки зрения эпидемиологической ситуации.
«Во всяком случае, не будет переполненного метро по утрам и по вечерам - самого главного фактора, когда идет передача всех этих заболеваний», - добавил эпидемиолог.
Ранее исследование показало, что большинство жителей России на майские праздники планируют поездки на дачу и на природу. Шашлыки и пикники этой весной планируют 30 процентов россиян, открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28 процентов респондентов, к родственникам на праздники собираются отправиться еще 26 процентов опрошенных. Кроме того, сообщалось, что каждый шестой россиянин (16 процентов респондентов) запланировал туристическую поездку.