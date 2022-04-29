Дизайн шести соток: как превратить дачный участок в произведение искусства

Дача — это не только копание в грядках. Вы можете создать на своих шести сотках прекрасный обособленный уголок, в котором, помимо огорода, будет все для приятного отдыха на природе — баня, мангал, беседки, шезлонги и красивый газон. Как сделать собственный дизайн дачного участка, рассказывает News.ru.

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Начертите план

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Начать нужно с планировки. Хороший план — залог того, что вы сможете получить максимум от имеющейся у вас площади и разместите все постройки на подходящих местах. Сначала нужно составить схему, а потом уже строить дом и сажать растения.

Планировка участка может представлять собой чертеж на миллиметровой бумаге, дизайн в графическом редакторе либо просто наброски от руки на листе. Не забудьте отобразить в схеме все будущие объекты: домик, дополнительные постройки, инженерные сооружения, озеленение, дорожки. При этом нужно учитывать размеры двора, стороны света, розу ветров, солнечное освещение, рельеф и уровень грунтовых вод.

Разделите участок на зоны

Один из секретов удачного дизайна — зонирование. Разделите участок на функциональные части. Это нужно не только для удобства, но и для красоты. Рассказываем, какие бывают основные зоны.

Базовая зона — дом и гараж

Площадка, где стоит домик, на шести сотках должна составлять

10% от общей площади, то есть 60 квадратных метров. Если вам мало места, можно построить второй этаж. Если же вы не рассматриваете такой вариант, как построение второго уровня, можно увеличить площадь дома до 20% — но лишь в том случае, если на участке не будет гаража.

Дом должен находиться ближе к периметру территории. При этом нужно учитывать, что он будет отбрасывать тень на сад и огород. Поэтому основная постройка должна находиться на северо-западной или северо-восточной стороне.

Палисадник

Прямо перед домом можно устроить палисадник. Эта зона нужна для эстетики, она задает тон всему участку. Здесь сажают цветы и кустарники, можно сделать красивое мощение, миниатюрный фонтан, водопад или пруд.

Зона отдыха

Это место должно занимать примерно 15% от общей площади территории. Зона может быть больше или меньше, в зависимости от того, насколько хозяева дачи любят отдыхать. Здесь обычно располагается баня, садовые качели, мангал, бассейн, а также костер и дровник. Если в семье есть дети, тут можно оборудовать песочницу, батут, горку и т. п. При этом не стоит забывать о правилах безопасности. Зона отдыха может быть как открытой, так и с остеклением, если ее планируют активно использовать зимой.

Огород

Грядки и теплицы должны находиться в солнечном месте, на южной стороне участка. Необходимо предусмотреть небольшие площадки для компостной ямы и сарая, где будут храниться строительные инструменты, садовый инвентарь и малая техника.