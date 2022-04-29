Аллею городов-побратимов посадили в Пятигорске

"Сегодня, когда многие западные страны прекращают побратимские связи, эти деревья станут символом того, что мы в Пятигорске продолжаем укреплять нашу дружбу, и не отказываемся от народной дипломатии", - приводятся в сообщении слова главы города Дмитрия Ворошилова.