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37 минут назад

Аллею городов-побратимов посадили в Пятигорске

ТАССиещё 1

Аллею городов-побратимов высадили в Комсомольском парке Пятигорска (Ставропольский край), сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Аллею городов-побратимов посадили в Пятигорске
Фото: ТАССТАСС

"В Пятигорске появилась аллея городов-побратимов. На территории Комсомольского парка был установлен памятный знак с названиями породненных городов и высажены деревья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девять слив "Писсарди" символизируют Пятигорск и его города-побратимы: Панагюриште (Республика Болгария), Дубьюк (США, штат Айова), Шверте (ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия), Трикала (Греческая Республика), Хевиз (Венгрия), Кочин (Республика Индия, штат Керала), Дилижан (Республика Армения), Дэчжоу (Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун).

"Сегодня, когда многие западные страны прекращают побратимские связи, эти деревья станут символом того, что мы в Пятигорске продолжаем укреплять нашу дружбу, и не отказываемся от народной дипломатии", - приводятся в сообщении слова главы города Дмитрия Ворошилова.

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