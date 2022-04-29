В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
34 минуты назад

Исследование Rambler&Co И СберСтрахование жизни: Большинство россиян считают, что в семье важнее всего взаимопонимание и уважение

Елена Прошина

Большинство россиян (60%) считают, что при планировании семьи первым делом надо обратить внимание на взаимопонимание, всё остальное — второстепенно. При этом главным советом при планировании совместного будущего, по мнению каждого второго, является умение внимательно слушать и уважать интересы друг друга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование жизни.

Большинство россиян считают, что в семье важнее всего взаимопонимание и уважение
Фото: ТАССТАСС

Как показал опрос, взаимопонимание в семье является основой для счастливого будущего молодой семьи — за это проголосовало более половины респондентов (60%). Финансовый достаток, по мнению россиян, тоже немаловажен, однако второстепенен (24% голосов). 13% опрошенных считают существенным в процессе планирования совместного будущего учесть здоровье, а 3% — крепкие отношения с родственниками.

Видео дня

Главный совет, который россияне дали бы молодой семье, — внимательно слушать и уважать интересы друг друга (54% опрошенных). Также перед браком важно обсудить с партнёром семейные приоритеты — так считают 26% участников опроса. Для 11% необходимо сначала обсудить семейный бюджет, а 9% — поступать так, как велит сердце.

Почти каждая семья в той или иной степени нуждается в поддержке. В основном это касается улучшения жилищных условий, считает 46% россиян. На втором месте — деньги — их выбрало 27% респондентов. На третьем месте — помощь от родных (17%). За поддержку от друзей проголосовало ещё 6%, а 4% были бы признательны за одежду и продукты питания.

При этом при рождении ребёнка лучшим подарком считаются деньги — за них проголосовало 62% участника опроса. Ещё 13% предпочитают дарить новорождённому коляску или кроватку, 7% выбрали детское питание и памперсы, 5% — одежду и игрушки. Каждый десятый в качестве альтернативы деньгам видит подарочные сертификаты, 3% — хотели бы устроить фотосессию.

Исследование проводилось в середине апреля на портале «Рамблер». В нём приняло участие 5,2 тыс. человек. Примечательно, что активными участниками опроса стали мужчины — 63%, женщины составили 37% от всех респондентов. Около половины опрошенных (51%) — россияне в возрасте 35–55 лет, 32% — молодые люди 18–35 лет, 17% — старше 55 лет.

Общество,Рамблер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители