Стало известно об отмене фестиваля «Новая волна»

Международный конкурс для молодых исполнителей «Новая волна» в 2022 году отменен. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на собственные источники.

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Так, руководство музыкального фестиваля приняло решение отменить мероприятие из-за событий на Украине. При этом организаторы решили отказаться лишь от конкурса для взрослых певцов, который должен был состояться летом 2022 года в Сочи. «Детская Новая волна» состоится осенью 2022 года в Крыму.

Напомним, что «Новая волна» — это ежегодный конкурс молодых исполнителей, который проводится с 2001 года. 13 лет местом его проведения была латвийская Юрмала, а с 2015 года он стал проводиться в Сочи. Сама идея фестиваля принадлежит известным композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.