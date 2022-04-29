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1 час назад

Стало известно об отмене фестиваля «Новая волна»

Елена Прошина

Международный конкурс для молодых исполнителей «Новая волна» в 2022 году отменен. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на собственные источники.

Стало известно об отмене фестиваля «Новая волна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, руководство музыкального фестиваля приняло решение отменить мероприятие из-за событий на Украине. При этом организаторы решили отказаться лишь от конкурса для взрослых певцов, который должен был состояться летом 2022 года в Сочи. «Детская Новая волна» состоится осенью 2022 года в Крыму.

Напомним, что «Новая волна» — это ежегодный конкурс молодых исполнителей, который проводится с 2001 года. 13 лет местом его проведения была латвийская Юрмала, а с 2015 года он стал проводиться в Сочи. Сама идея фестиваля принадлежит известным композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Кроме молодых конкурсантов, в фестивале всегда принимали участие именитые звезды российского шоу-бизнеса — Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Дима Билан, Светлана Лобода и другие. Отмена станет второй для фестиваля за годы его существования — в 2020 году «Новую волну» отменили из-за пандемии коронавируса.

Общество,Светлана Лобода,Сергей Лазарев,Раймонд Паулс,Дима Билан,Алла Пугачева,
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