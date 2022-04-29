Названы условия для допуска журналистов на парад Победы в Москве

"В связи с требованиями Роспотребнадзора, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции всем представителям СМИ, участвующим в освещении парада Победы, необходимо иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала первый раз - 4 или 5 мая, второй и третий раз 7 и 8 мая соответственно", - говорится в сообщении.