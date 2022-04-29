Названы условия для допуска журналистов на парад Победы в Москве

Представители СМИ, аккредитованные на парад Победы на Красной площади 9 мая, должны будут сдать три ПЦР-теста на ковид. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с требованиями Роспотребнадзора, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции всем представителям СМИ, участвующим в освещении парада Победы, необходимо иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала первый раз - 4 или 5 мая, второй и третий раз 7 и 8 мая соответственно", - говорится в сообщении.
Для участия в освещении генеральной репетиции парада нужно иметь при себе один отрицательный результат ПЦР-теста от 4 или 5 мая.
Обязательным условием для работы на этих мероприятиях является наличие аккредитационного бейджа.
7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая - сам парад Победы на Красной площади. Кроме того, в День Победы в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.