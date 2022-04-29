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50 минут назад

Журналистов пустят на парад Победы в Москве с тремя отрицательными ПЦР-тестами

ТАСС

Представители СМИ, аккредитованные на парад Победы на Красной площади 9 мая, должны будут сдать три ПЦР-теста на ковид. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Названы условия для допуска журналистов на парад Победы в Москве
Фото: ТАССТАСС

"В связи с требованиями Роспотребнадзора, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции всем представителям СМИ, участвующим в освещении парада Победы, необходимо иметь при себе три отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала первый раз - 4 или 5 мая, второй и третий раз 7 и 8 мая соответственно", - говорится в сообщении.

Для участия в освещении генеральной репетиции парада нужно иметь при себе один отрицательный результат ПЦР-теста от 4 или 5 мая.

Обязательным условием для работы на этих мероприятиях является наличие аккредитационного бейджа.

7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая - сам парад Победы на Красной площади. Кроме того, в День Победы в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Общество,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Роспотребнадзор,
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