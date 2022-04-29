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1 час назад

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% россиян

Газета.Ru

Согласно опросу ФОМ, показатель одобрения деятельности президента составил 82%.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов. 12% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить. 82% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Не согласны с этим 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.

По данным опроса ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента составил 77,7%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,6% респондентов.

15 апреля сообщалось, что, согласно данным ВЦИОМ, деятельность Путина одобряют 79,6% россиян.

Общество,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,
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