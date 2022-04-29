На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% россиян

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов. 12% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить. 82% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. Не согласны с этим 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.