Названа дата и место прощания с актером Сергеем Карякиным

Отпевание артиста театра и кино Сергея Карякина состоится в храме Святителя Николая в Покровском 1 мая. Начало траурной церемонии запланировано на 12.30 по московскому времени. Об этом сообщает «Пятый канал».

Звезда «Бедной Насти» умер 28 апреля на 51-м году жизни. Причиной смерти стал рак языка четвертой стадии. В январе 2022 года артист уже жаловался в соцсетях на агрессивную форму заболевания, из-за которого он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубку.