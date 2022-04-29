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49 минут назад

Названа дата и место прощания с актером Сергеем Карякиным

Газета.Ru

Отпевание артиста театра и кино Сергея Карякина состоится в храме Святителя Николая в Покровском 1 мая. Начало траурной церемонии запланировано на 12.30 по московскому времени. Об этом сообщает «Пятый канал».

Названа дата и место прощания с актером Сергеем Карякиным
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Звезда «Бедной Насти» умер 28 апреля на 51-м году жизни. Причиной смерти стал рак языка четвертой стадии. В январе 2022 года артист уже жаловался в соцсетях на агрессивную форму заболевания, из-за которого он потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубку.

Карякин дебютировал в кино в роли Алеши в популярном телесериале «Мелочи жизни». Он также известен по сериалам «Высший пилотаж», «Бедная Настя», «Перевал Дятлова» и фильмам — «Нелюбовь» и «Атлантида».

Общество,Сергей Карякин,
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