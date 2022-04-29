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13 минут назад

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Турцию с 6 мая

Елена Прошина

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена возобновить рейсы в Турцию с 6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Турцию с 6 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Аэрофлот" с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», - говорится в сообщении.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о запуске прямых регулярных рейсов из Москвы в города Узбекистана — Самарканд, Бухару и Ургенч. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Россия» на самолетах Superjet 100. Начало полетов в Самарканд запланировано на 2 мая, в Бухару — 11 мая, в Ургенч — 13 мая. В связи с запуском прямых рейсов из Москвы компания отменяет полеты в эти города из Сочи.

Общество,Аэрофлот,
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