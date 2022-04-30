Две трети россиян посчитали реальной угрозу от биолабораторий США на Украине

Две трети россиян (66,5 процента) считают, что на Украине в финансируемых США лабораториях разрабатывалось биологическое оружие, которое в дальнейшем могло быть использовано против России. Такие данные показал опрос компании Vox populi, результаты которого приведены на ее сайте.

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Противоположной точки зрения — что работа в этих лабораториях не была связана с разработкой биологического оружия — придерживаются 12,1 процента опрошенных. 8,4 процента не согласны ни с одной из этих точек зрения, 13 процентов — затруднились ответить.

О том, что на территории Украины функционировали около 30 биологических лабораторий, которые выполняли заказы Пентагона, слышали 84,4 процента опрошенных. 10,9 процента респондентов заявили, что услышали об этом впервые, 4,7 процента затруднились ответить.