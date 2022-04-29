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40 минут назад

Путин присвоил звание Героя Труда дирижёру Юрию Башмету

RT на русскомиещё 2

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда российскому артисту и дирижёру Юрию Башмету.

Путин присвоил высокое звание российскому дирижёру Юрию Башмету
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда России... Башмету Юрию Абрамовичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.

Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

Кроме того, глава государства заявил, что российские мастера культуры веками дарили человечеству нравственные идеалы и смыслы, вклад страны в развитие мировой цивилизации неоценим.

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