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49 минут назад

Удивившая россиян надписью на платье чиновница объяснилась

Lenta.ru

Белгородская чиновница Галина Шаповалова объяснила слово Party на ее платье к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ее объяснение приводится приводятся в Telegram-канале регионального отделения партии.

Удивившая россиян надписью на платье чиновница объяснилась
Фото: Страница «Шепот Шебекино» во «ВКонтакте»Страница «Шепот Шебекино» во «ВКонтакте»

В сообщении утверждается, что Шаповалова не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.

«Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда», — приводится объяснение поступка Шаповаловой.

Впрочем, чиновница пообещала, что в дальнейшем «подобная ситуация не повторится».

Ранее сообщалось, что наряд Галины Шаповаловой на мероприятии в годовщину аварии на ЧАЭС вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Россияне отметили, что платье с надписью Party («вечеринка» — наиболее часто встречающийся перевод с английского языка — прим. «Ленты.ру») не вполне подходит этому траурному мероприятию.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

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