Река в Подмосковье окрасилась ярко-красный цвет

Река Купелинка в подмосковном городе Видное окрасилась в ярко-красный цвет. Видеозапись, которую сделали местные жители, опубликована в Telegram-канале «Говорит Москва».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, что вода в реке приобрела насыщенный красный цвет, а из-за загрязнения не просматривается дно. Причина изменения цвета воды пока неизвестна.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Купелинка окрашивается в неестественные кислотные цвета. Так, в 2017 году вода приобрела зеленый оттенок, а также стала источать тошнотворный запах.