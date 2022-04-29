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1 час назад

Река в Подмосковье окрасилась ярко-красный цвет

Елена Прошина

Река Купелинка в подмосковном городе Видное окрасилась в ярко-красный цвет. Видеозапись, которую сделали местные жители, опубликована в Telegram-канале «Говорит Москва».

Река в Подмосковье окрасилась ярко-красный цвет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что вода в реке приобрела насыщенный красный цвет, а из-за загрязнения не просматривается дно. Причина изменения цвета воды пока неизвестна.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Купелинка окрашивается в неестественные кислотные цвета. Так, в 2017 году вода приобрела зеленый оттенок, а также стала источать тошнотворный запах.

Тогда эксперты подтвердили факт загрязнения. По словам местных жителей, очистные сооружения, которые сбрасывают канализационные воды, не справлялись со своей работой. Спустя год ситуация повторилась и несмотря на предпринятые меры, река снова окрасилась химическими веществами. Жильцы тогда жаловались на неприятный запах, из-за которого невозможно дышать.

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