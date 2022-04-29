«Самые тупые на планете»: учительница оскорбляла школьников в Петербурге

В одном из классов школы № 620 в Центральном районе Санкт-Петербурга родители выступили против педагога из-за оскорблений учеников. Как сообщает «Фонтанка», третьеклассник принес домой запись урока, на котором учитель обзывал детей «самыми тупыми на планете», а в адрес одного из детей говорит, что лучше бы его «не было».

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Дети неоднократно жаловались на грубость учительницы, однако ранее у родителей не было доказательств. Подтвердить неэтичное поведение педагога удалось после того, как один из детей записал фрагмент урока. Поводом для оскорблений со стороны учителя стало поведение школьников в преддверии выездной экскурсии.

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«Такое ощущение, что вы самые тупые дети на этой планете. Потому что, вы понимаете, когда вы родились, вам говорят: "Не трогай, это кака. А вот это — кушать вкусно". А что у вас к 10 годам с мозгом приключилось? Атрофировался?» — говорит учитель.

Кроме того, в ходе урока учительница пожаловалась, что дети недостаточно бережно относятся к школьной мебели, которую педагогам приходится «выпрашивать», и на маленькую зарплату в 40 тыс. рублей. При этом судя по реакции школьников, на нехватку денег женщина жалуется не впервые.

После женщина заявила школьникам, что они — худший класс в ее в жизни по поведению, тогда как по успеваемости он бы был лучшим, если бы в нем не было одного из детей.

«Если бы вот еще товарища двоечника не было, мы были бы лучшими. А то от одного двоечника избавились, здрасьте, другой приехал. Но по поведению вы самый худший класс. Просто позорище», — сказала педагог.

Мальчик, в адрес которого учительница высказала пожелание, чтобы его «не было», учится в классе с сентября. Дарья, мама третьеклассника, рассказала, что до этого семья продолжительное время жила на Кипре. Но когда началась пандемия, родители вернулись в Россию и выбрали школу поближе к дому. Когда сын начал жаловаться на грубость педагога в его адрес, Дарья поначалу списывала это на фантазии маленького ребенка. Но после и другие родители стали замечать, что что-то не так.

Женщина решила написать заявление в прокуратуру после того, как узнала, что тех, кто опаздывает в школу, учительница сажает рядом с ее сыном. До этого она общалась со школьным психологом и директором по вопросам поведения учителя, однако это не дало никаких результатов. Кроме того, о неадекватном поведении учителя рассказал папа другого ученика.

«Большинство родителей молчат, потому что школа обучает детей только до 4 класса, и семьи хотят дотерпеть и забыть всё как страшный сон. Но ведь этот педагог будет учить и других детей. Я тоже намерен добиваться отстранения этого педагога от работы», — отметил он.