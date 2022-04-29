Пока вы спали: российские деньги на помощь Украине и последствия вступления Швеции в НАТО

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Войдут ли польские войска на Украину?

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Польша рассматривает возможность ввода миротворческих сил на Западную Украину. В Варшаве опровергли такую возможность, но объявили о начале учений. Реален ли ввод польских войск, разбирались «Известия».

По словам экс-замглавы МИД РФ и бывшего замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, основание для ввода войск на Украину Польше «найти не сложно». «Если они планируют вводить войска под предлогом «защиты от российской агрессии», в этом случае должно быть обращение украинского правительства к польскому с соответствующей просьбой. Такой вариант я бы не исключал», - заметил он.

Названы последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу может серьезно расширить масштабы возможного противостояния и заставить Россию рассматривать вероятность применения ядерного оружия. Об этом пишут «Известия».

При этом расширение НАТО обострит и так имеющиеся внутри альянса проблемы управляемости и координации, отягощенные еще и политическим фактором. Вряд ли эту ситуацию стоит рассматривать как выигрышную для безопасности всех сторон, констатировало издание.

Российские банки призвали отложить выпуск новых банкнот

Ассоциации банков России обратилась к регулятору с просьбой отсрочить выход на рынок новых банкнот, указав на сложности с обновлением счетно-сортировочной техники. Об этом сообщают «Известия».

В банковской сфере предупредили, что если техника, которая в основном закупается за рубежом, окажется не готова к обработке банкнот номиналом 5000 рублей, есть риск роста в обороте числа фальшивых купюр. При этом модернизировать уже существующие устройства в техническом плане вряд ли получится из-за введенных против России санкций.

США поддержат Украину российскими деньгами

Президент США Джо Байден намерен оплатить часть военной и экономической помощи Украине за счет распродажи конфискованного имущество попавших под санкции россиян. Анонсируя это нововведение, американский лидер заявил, что речь идет о «полученных нечестным путем доходах», отмечает «Коммерсант».

При этом в Госдепартаменте не исключили, что и заблокированные активы Центробанка РФ, как и другая российская госсобственность, могут быть также изъяты и направлены на нужды Украины.

Антироссийские санкции повышают спрос на золото

Заморозка долларовой части российских резервов привела к повышенному спросу на золото со стороны центробанков ряда стран. По данным WGC, инвестиционный спрос на этот металл увеличился по сравнению с первым кварталом 2021 года более чем в три раза, до 518 тонн, сообщает «Коммерсант».