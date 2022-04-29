В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Суд досрочно освободил экс-главу Минэкономразвития Улюкаева

Елена Прошина

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.

Cуд досрочно освободил экс-министра Улюкаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде уточнили, что постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано. C учетом предстоящих выходных и праздничных дней, последний день на обжалование истекает 11 мая. Следовательно, если никто не обжалует решение, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.

Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненным.

15 лет за 17 преступлений: экс-губернатору добавили срок

Напомним, что 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.

Общество,Алексей Улюкаев,Игорь Сечин,ФСИН,Роснефть,Минэкономразвития,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители