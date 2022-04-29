Cуд досрочно освободил экс-министра Улюкаева

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.

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В суде уточнили, что постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано. C учетом предстоящих выходных и праздничных дней, последний день на обжалование истекает 11 мая. Следовательно, если никто не обжалует решение, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.

Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненным.