Cуд досрочно освободил экс-министра Улюкаева

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.
В суде уточнили, что постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано. C учетом предстоящих выходных и праздничных дней, последний день на обжалование истекает 11 мая. Следовательно, если никто не обжалует решение, то Улюкаев выйдет из колонии уже 12 мая.
Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненным.
Напомним, что 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.