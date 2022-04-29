Россияне рассказали о планах на отдых в 2022 году

Около трети россиян планируют в 2022 году отдыхать на даче. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитиками "Яндекс Рекламы" с помощью инструмента "Яндекс Взгляд" в апреле среди 3 536 россиян.

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"Отдыхать на даче в 2022 году планирует около трети пользователей Яндекса. Из тех, кто собирается на дачу, 33% планирует переехать туда на все лето или уже постоянно проживает в загородном доме, столько же собираются приезжать на дачу по выходным. Еще 17% планируют провести на даче летний отпуск или его часть ", - говорится в результатах аналитики.

Треть пользователей, которые планируют отдых на даче в этом году, не имеют ее, поэтому заинтересованы в покупке или аренде. В регионах пользователи больше интересуются покупкой, а в Москве и Санкт- Петербурге - арендой. Так, на долю москвичей приходится 42% запросов в поиске Яндекса про аренду дач, а на покупку - 33%. На жителей Петербурга приходятся 20% и 17% соответственно.