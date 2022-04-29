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37 минут назад

Роскомнадзор ограничил доступ к энциклопедии визуального искусства Wikiart

Елена Прошина

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Это следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, пишет ТАСС.

Роскомнадзор ограничил доступ к энциклопедии визуального искусства Wikiart
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным реестра, доступ к сайту wikiart.org ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, Wikiart - это онлайн-энциклопедия изобразительного искусства, которую могут редактировать пользователи. В коллекцию энциклопедии уже входят 250 тыс. работ 3 тыс. художников. Большая часть из этих работ не выставлена на всеобщее обозрение.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания «Русская планета» - rusplt.ru. Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки страниц, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Кроме того, ведомство также заблокировало популярный шахматный сайт chess.com. Был ограничен доступ к двум страницам портала, на которых размещались сведения о ситуации на территории Украины.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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