Роскомнадзор ограничил доступ к энциклопедии визуального искусства Wikiart

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Это следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, пишет ТАСС.

По данным реестра, доступ к сайту wikiart.org ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, Wikiart - это онлайн-энциклопедия изобразительного искусства, которую могут редактировать пользователи. В коллекцию энциклопедии уже входят 250 тыс. работ 3 тыс. художников. Большая часть из этих работ не выставлена на всеобщее обозрение.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания «Русская планета» - rusplt.ru. Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки страниц, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.