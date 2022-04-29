Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 7 мая

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части РФ. Ограничения действуют до 7 мая. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется на официальном сайте Росавиации, режим временного ограничения полетов продлен до 7 мая 2022 года 03:45 мск. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая.

Ранее Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на международные перелеты в страны Азии и СНГ. Так, Utair сможет организовывать программы в Баку из Сочи, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Минеральных Вод. Nordwind сможет выполнять рейсы в Ереван из аэропортов Тюмени, Сургута и Новосибирска.