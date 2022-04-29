В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 7 мая

Елена Прошина

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части РФ. Ограничения действуют до 7 мая. Об этом пишет ТАСС.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 7 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется на официальном сайте Росавиации, режим временного ограничения полетов продлен до 7 мая 2022 года 03:45 мск. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая.

Ранее Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на международные перелеты в страны Азии и СНГ. Так, Utair сможет организовывать программы в Баку из Сочи, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Минеральных Вод. Nordwind сможет выполнять рейсы в Ереван из аэропортов Тюмени, Сургута и Новосибирска.

Кроме того, «Уральские авиалинии» получили допуски на семь вылетов в неделю из Москвы, Жуковского и Екатеринбурга в Ашхабад. Red Wings сможет отправить пассажиров из Владивостока в Пусан и Сеул и из Хабаровска — в Осаку.

Общество,Уральские авиалинии,Ютэйр,Red Wings,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители