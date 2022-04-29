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9 минут назад

Врач предупредил о смертельной опасности шашлыка

Газета.Ru

Жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и закончиться инфарктом. Риску развития опасных для жизни состояний при употреблении большого количества шашлыка наиболее подвержены люди, страдающие от гипертонии и испытывающие проблемы с сердцем, сообщил «Газете.Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Россиян предупредили о смертельной опасности шашлыка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист советует отказаться от шашлыка совсем, но если желание съесть кусочек жареного мяса перевешивает все доводы о его вреде для здоровья, то лучше не запивать его алкоголем. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, перед шашлыком необходимо съесть тарелку любой каши и кусочек хлеба.

«Поел кашу и только потом шашлык, его нужно обязательно заедать овощами и свежей зеленью, это «примиряет» желудок с реальностью и немного компенсирует вредное воздействие. В случае обострений болезней желудка, лучше совсем не есть шашлык», — отметил Гинзбург.

Поскольку шашлык — это избыточно соленая и жирная пища, она усугубляет гипертонию, заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, атеросклероза и диабета. В некоторых случаях злоупотребление жареным мясом может привести к смерти.

«Если есть болезни сердца или периодически «скачет» давление, плюс рюмка алкоголя, то одно накладывается на другое — выпили, шашлыка съели и получили инфаркт миокарда. Это не пустые страшилки, это реальность. Вот такого рода праздники переживают не все», — подчеркнул профессор.

Даже абсолютно здоровому человеку не стоит увлекаться шашлыком, в неделю можно съедать два или три кусочка такого продукта, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о том, что врач назвал мясо, которое нельзя есть каждый день.

Общество,Михаил Гинзбург,
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