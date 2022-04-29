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1 час назад

В России захотели отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств

Lenta.ru

В России захотели отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный законопроект, который Государственная Дума может принять в мае.

В РФ захотели отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что отказаться от рекомендаций организации при закупке медикаментов планируется из-за возможной опасности иностранных препаратов для россиян. По данным издания, за импорт в страну таких лекарств, без одобрения внутренних органов будут штрафовать.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных препаратов. Депутат отметил, что данная система себя хорошо зарекомендовала. «Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — подчеркнул он.

18 апреля ситуацию на российском фармрынке оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика также касается перечня жизненно необходимых препаратов.

Ранее правительство сообщило о разработке в России базы образцов жизненно важных препаратов. Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому фармкомпании смогут получить гранты от государства для разработки стандартов образцов таких лекарств. Это поможет стране преодолеть зависимость от импорта и контролировать качество препаратов на всех этапах их обращения.

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