Льготную ипотеку для россиян могут еще понизить

В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки с 9% до 7%. Об этом «Известиям» рассказала замглавы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её словам, только ставка от 7% и ниже поможет достигнуть показателей нацпроектов по жилью. При этом необходимо не допустить надувания ипотечного пузыря, пояснили в Госдуме. Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%.

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«Конечно, и вице-премьер, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки. В марте довольно сильно просела ипотека. Те рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут уже не повториться», — пояснила Разворотнева.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов также отметил, что льготную ставку нельзя снижать бездумно в отрыве от общих экономических показателей.

«Ипотечный пузырь мы надувать не имеем права», — добавил депутат.

По прогнозам аналитиков, снижение ставки по льготной ипотеке станет возможным после понижения ключевой ставки Банка России с 17% до 15%. Планируется, что это произойдёт на заседании совета директоров 29 апреля.

В Общественном совете при Минстрое отметили, что кредиты под 7% подстегнут спрос россиян. В банковском секторе с этим согласны. Однако улучшение ипотечных условий, как опасаются эксперты, может привести к очередному скачку цен на недвижимость, как это уже было в 2020 и 2021 годах.

«Секрет» писал, что Минфин подготовил и внёс в правительство постановление о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Предложение будет действовать с 1 мая 2022 года и продлится до конца года.