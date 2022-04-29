В России упростят выдачу ВНЖ иностранным IT-специалистам

Ранее стало известно, что правительство РФ в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысячам IT-специалистов. На нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет. «Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах», — прокомментировал глава министерства Максут Шадаев.