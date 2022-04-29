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1 час назад

В России упростят выдачу ВНЖ иностранным IT-специалистам

Lenta.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении порядка выдачи вида на жительство в России иностранным IT-специалистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный нижней палатой.

В России упростят выдачу ВНЖ иностранным IT-специалистам
Фото: ТАССТАСС

Проект предусматривает, что айтишники из других стран, аккредитованные в российских компаниях, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Из документа следует, что это не касается сотрудников зарубежных юридических лиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования.

Ранее стало известно, что правительство РФ в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысячам IT-специалистов. На нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет. «Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах», — прокомментировал глава министерства Максут Шадаев.

Общество,Максут Шадаев,Госдума,Правительство РФ,
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