Артемий Лебедев высказался об инициативе Киева по сносу памятников

«Короче, перестали скрывать свои истинные, настоящие намерения, которые всю дорогу они как-то сначала дипломатически прикрывали и присыпали чем-то благородным, а теперь делать это перестали. На этом фоне снос памятников, имеющих отношение к России на Украине, я бы даже сказал просто меркнет», — заключил он.