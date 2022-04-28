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57 минут назад

Синоптик спрогнозировал холодное начало мая в Центральной России

Елена Прошина

Начало мая в Центральной России ожидается прохладным, потепление ожидается лишь во второй декаде, а климатическое лето наступит в последние дни месяца. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Синоптик рассказал о погоде в начале мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, на майские праздники температурный фон останется на 3-4 градуса ниже положенной нормы, а первомайские ночи будут холодными — воздух будет опускаться до значений около нуля градусов, а днем термометры будут показывать около +10 градусов.

«Это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее. При этом зонты понадобятся в основном с 3 мая, когда нагрянет североатлантический циклон и зарядят обложные дожди», — рассказал Тишковец.

Во второй пятидневке станет немного теплее, однако температура лишь с окончанием майских праздников вернется к климатической норме в +12-17 градусов.

«Во второй декаде мая станет комфортнее и показания термометров на пару градусов превысят многолетние значения метеостатистики. Третья десятидневка ожидается умеренно теплая и прогнозируется на уровне средних показателей мая, которые ночью составляют +5-10, а днем +16-21», — заявил синоптик.

Общество,Евгений Тишковец,
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