Синоптик рассказал о погоде в начале мая

Начало мая в Центральной России ожидается прохладным, потепление ожидается лишь во второй декаде, а климатическое лето наступит в последние дни месяца. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам синоптика, на майские праздники температурный фон останется на 3-4 градуса ниже положенной нормы, а первомайские ночи будут холодными — воздух будет опускаться до значений около нуля градусов, а днем термометры будут показывать около +10 градусов.

«Это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее. При этом зонты понадобятся в основном с 3 мая, когда нагрянет североатлантический циклон и зарядят обложные дожди», — рассказал Тишковец.

Во второй пятидневке станет немного теплее, однако температура лишь с окончанием майских праздников вернется к климатической норме в +12-17 градусов.