Роспотребнадзор призвал готовиться к завозу холеры

Роспотребнадзор выпустил постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России, чтобы предотвратить ее завоз в страну. Согласно сообщению на сайте ведомства, регионам рекомендовали подготовить больницы к вероятным противоэпидемическим мероприятиям.

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Документ подписан руководителем санитарной службы Анной Поповой. Помимо прочих мер, Роспотребнадзор рекомендует усилить контроль за исследованием сточных вод. Властям необходимо отработать алгоритм взаимодействия между различными ведомствами в случае вспышки заболевания, запастись реагентами и диагностическими средами на случай опасности.

Местным отделениям Роспотребнадзора нужно будет провести консультацию с врачами и оценить, готовы ли лаборатории и больницы к возникновению экстренных ситуаций. Срок выполнения поручений — до 1 июня 2022 года.