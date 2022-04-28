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43 минуты назад

Роспотребнадзор призвал готовиться к завозу холеры

Елена Прошина

Роспотребнадзор выпустил постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России, чтобы предотвратить ее завоз в страну. Согласно сообщению на сайте ведомства, регионам рекомендовали подготовить больницы к вероятным противоэпидемическим мероприятиям.

Роспотребнадзор призвал готовиться к завозу холеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ подписан руководителем санитарной службы Анной Поповой. Помимо прочих мер, Роспотребнадзор рекомендует усилить контроль за исследованием сточных вод. Властям необходимо отработать алгоритм взаимодействия между различными ведомствами в случае вспышки заболевания, запастись реагентами и диагностическими средами на случай опасности.

Местным отделениям Роспотребнадзора нужно будет провести консультацию с врачами и оценить, готовы ли лаборатории и больницы к возникновению экстренных ситуаций. Срок выполнения поручений — до 1 июня 2022 года.

В ведомстве также напомнили, что холера — опасная инфекционная болезнь, которая встречается только у людей. Заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов, а также контактно-бытовым путем.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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