Приставы назвали число невыездных должников в России

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали о том, что число невыездных должников в России к началу майских праздников вновь достигло 5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.
Осенью прошлого года ограниченных в праве выезда за рубеж россиян было 4,2 млн, в конце декабря - 4,6 млн. Год назад - на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.
Число россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за границу из-за долгов, увеличилось минимум на 10%. Всего в январе — ноябре прошлого года количество исполнительных производств, в рамках которых приставы выносили постановления о временном ограничении на выезд из страны, превысило 10,8 млн. При этом за весь 2020 год было вынесено более 9,8 млн таких постановлений.
Ранее МВД посоветовало перед поездкой за границу придумать тайный знак с просьбой о помощи.