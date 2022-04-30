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30 минут назад

Приставы назвали число невыездных должников в России

Газета.Ruиещё 2

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали о том, что число невыездных должников в России к началу майских праздников вновь достигло 5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

Приставы назвали число невыездных должников в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью прошлого года ограниченных в праве выезда за рубеж россиян было 4,2 млн, в конце декабря - 4,6 млн. Год назад - на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.

Число россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за границу из-за долгов, увеличилось минимум на 10%. Всего в январе — ноябре прошлого года количество исполнительных производств, в рамках которых приставы выносили постановления о временном ограничении на выезд из страны, превысило 10,8 млн. При этом за весь 2020 год было вынесено более 9,8 млн таких постановлений.

Ранее МВД посоветовало перед поездкой за границу придумать тайный знак с просьбой о помощи.

Общество,ФССП России,
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