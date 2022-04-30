Приставы назвали число невыездных должников в России

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали о том, что число невыездных должников в России к началу майских праздников вновь достигло 5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Осенью прошлого года ограниченных в праве выезда за рубеж россиян было 4,2 млн, в конце декабря - 4,6 млн. Год назад - на 1 мая 2021 года — в России под ограничением выезда находились 5,1 млн человек.

Число россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за границу из-за долгов, увеличилось минимум на 10%. Всего в январе — ноябре прошлого года количество исполнительных производств, в рамках которых приставы выносили постановления о временном ограничении на выезд из страны, превысило 10,8 млн. При этом за весь 2020 год было вынесено более 9,8 млн таких постановлений.