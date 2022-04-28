Еще одна страна отменила все санитарные ограничения для туристов из РФ

Власти Армении отменяют все коронавирусные требования к прибывающим туристам с 1 мая.

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Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Теперь въезжающим в страну путешественникам больше не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Власти Армении приняли решение из-за значительного снижения числа заболевших в республике. Накануне там зафиксировали только три случая.

Ранее, 3 мая, в стране также отменили масочный режим в закрытых помещениях.

Напомним, что для поездки в Армению российским туристам не нужна не только виза, но и загранпаспорт. Из Москвы в Ереван можно улететь прямым рейсом, стоимость билета — от 12,8 тысяч рублей.