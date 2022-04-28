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49 минут назад

Порядка 20 тыс. школьников приняли участие во Всероссийской акции "Моя любимая сказка"

ТАССиещё 1

Около 20 тыс. школьников участвовали во Всероссийской онлайн-акции "Моя любимая сказка", которая прошла со 2 по 12 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры России.

Российские школьники приняли участие в акции «Моя любимая сказка»
Фото: ТАССТАСС

"Почти 20 тыс. школьников, творческих коллективов, учителей из всех регионов страны приняли участие во Всероссийской онлайн-акции "Моя любимая сказка". <...> Школьники читали авторские сказки и сказки разных народов России и выкладывали видеозаписи в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Акция прошла в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", в ней также приняли участие дети из Белоруссии.

Говоря о самых популярных произведениях проекта, Минкультуры отметило сказки "Колобок", "Репка", "Теремок". Большим интересом у школьников пользовались сказки Александра Пушкина, произведения Корнея Чуковского "Айболит", "Мойдодыр", "Тараканище", "Муха-Цокотуха", а также ненецкие, татарские, хакасские и чукотские сказки.

Общество,Корней Чуковский,Минкультуры России,
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