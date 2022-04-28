Российские школьники приняли участие в акции «Моя любимая сказка»

Около 20 тыс. школьников участвовали во Всероссийской онлайн-акции "Моя любимая сказка", которая прошла со 2 по 12 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры России.

Фото: ТАСС ТАСС

"Почти 20 тыс. школьников, творческих коллективов, учителей из всех регионов страны приняли участие во Всероссийской онлайн-акции "Моя любимая сказка". <...> Школьники читали авторские сказки и сказки разных народов России и выкладывали видеозаписи в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Акция прошла в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", в ней также приняли участие дети из Белоруссии.