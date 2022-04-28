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1 час назад

«Страна меня не бросит»: летчик Ярошенко о поддержке властей в тюрьме США

Мария Иванова

Летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после 12 лет в американской тюрьме, заявил, что чувствовал «поддержку народа и правительства». Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на эфир «России 24».

«Страна меня не бросит»: летчик Ярошенко о поддержке властей в тюрьме США
Фото: ТАССТАСС

«Наша страна меня не бросит. Не знаю, почему, но я был в этом уверен. И тем более - зная, как меня поддерживали, не только народ, но меня поддерживало и наше правительство, в особенности МИД, <…> я эту поддержку очень ощущал», - сказал Ярошенко.

Ярошенко, занимавшийся авиаперевозками в африканских странах, был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, затем был вывезен в США. Этот случай стал первым, когда американские спецслужбы арестовали на территории третьей страны российского гражданина.

Американский суд в сентябре 2011 года приговорил летчика к 20 годам тюрьмы, обвинив его в попытке контрабанды четырех тонн кокаина, предназначенного для продажи в США. Ярошенко настаивает на своей полной невиновности и утверждает, что дело против него сфабриковано.

В апреле 2022-го стало известно, что власти США и России договорились об обмене Ярошенко на американского студента Тревора Рида. Летом 2020 года Рид получил девять лет колонии по делу о нападении на сотрудников полиции.

Следователи заявили, что в августе 2019 года в Москве Рид напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение после уличного конфликта. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о случившемся, потому что был пьян.

Общество,Тревор Рид,Константин Ярошенко,
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