«Все сойдет с рук»: Депутат вмешался в скандал с Соловьевым и губернатором Куйвашевым

Высказывания журналиста Владимира Соловьёва в адрес жителей Екатеринбурга и его перепалка с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым абсолютно недопустимы, заявил NEWS.ru Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. По его словам, Соловьёв показывает непрофессионализм и «сущность пропагандисткой системы».

Очевидно, что подобные высказывания должны быть предметов внимания правоохранительных органов, потому что потенциально это можно расценивать, как разжигание розни и ненависти. Это должно осуждаться со стороны общества и Следственный комитет, на мой взгляд, должен здесь проводить проверки, — сказал Бондаренко.

Тем не менее он полагает, что в отношении Соловьёва «не может быть и речи» о каких-то проверках, так как он «неприкасаемый» и его ценность в условиях нынешних реалий сложно переоценить.

Очевидно, что ему всё сойдёт с рук. На этом примере в очередной граждане увидят, что закон абсолютно не равен для всех, что есть двойные стандарты, — подытожил Бондаренко.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. Такое заявление он сделал во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым на канале «Соловьев LIVE».

«Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения, — обратился Соловьев к полпреду. — Но вы мне объясните. С одной стороны, у вас [на Урале есть] блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации [на Украине]. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая».

Якушев, в свою очередь, дал понять, что власти работают с настроениями в городе.

«Действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы продолжаем активно работать с точки зрения патриотического воспитания. 9 Мая — особый праздник, каждую семью этот праздник задел. Поэтому сейчас идет череда акций: „Окна Победы“, „Песни моего полка“, „Красная гвоздика“, „Георгиевская лента“. И, конечно, Бессмертный полк», — поделился полпред.

Также Якушев заметил, что недавно лично поддержал идею ввести начальную военную подготовку для российских первоклассников. И напомнил Соловьеву, что такие уроки проводили в советских школах.

«Очень надо [вернуть занятия], очень правильные мысли», — поддержал ведущий.

Это не первое эмоциональное высказывание Соловьева о Екатеринбурге. В мае 2019 года во время протестов против строительства храма в сквере в центре города он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. Позднее он обещал приехать в Екатеринбург и лично «гонять чертей».

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал «следить за своим языком» телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». С таким обращением к журналисту глава региона выступил на своей странице во «ВКонтакте».

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний — я даже повторять не хочу — значительно уменьшилось. Надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — сказал Куйвашев в видеообращении к журналисту.

Отдельно губернатор подчеркнул, что сам гордится жителями Екатеринбурга, назвав их «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить». По мнению Куйвашева, горожане «по-настоящему, а не напоказ любят» уральскую столицу и всю Россию.

Телеведущий Владимир Соловьев перешел на «ты», отвечая губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который посоветовал журналисту «следить за языком» и не оскорблять жителей Екатеринбурга.

«Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором или следить за базаром, поганой метлой. Это что сейчас было? Ты стрелку забиваешь, губернатор? Это уралмашевское прошлое сказывается? Не заводов, а преступных группировок бандитских?» — сказал Соловьев в эфире своей передачи.

Также телеведущий заявил, что сознательно назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Телеведущий Владимир Соловьев 27 апреля в интервью с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». На высказывание отреагировал губернатор Евгений Куйвашев, посоветовав телеведущему «следить за языком». Бывший начальник охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков в беседе с Daily Storm заявил, что «переживает», как Соловьев будет реагировать на арест его недвижимости в Италии.

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«Я с интересом смотрю, что он с [арестованной] виллой своей итальянской будет делать. Переживаю страшно», — сказал бывший охранник Ельцина. Он также заявил, что давно не смотрит программы телеведущего.

Говоря изначально о Екатеринбурге как о «центре мерзотной либероты», Соловьев заявил, этот город породил многих «подонков, теперь скрывающихся за границей», начиная от соратника Алексея Навального Леонида Волкова и заканчивая неонацистами.

Екатеринбург — малая родина Ельцина. Именно в Свердловской (при рождении Ельцина — Уральской) области началась политическая карьера будущего президента России. В 1976-1985 годах он занимал должность первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В 2015 году в Екатеринбурге открыли «Ельцин-Центр».

Арест двух итальянских вилл Соловьева на озере Комо, которые упомянул Коржаков, произошел в начале марта в рамках санкций из-за военной операции на Украине. В начале апреля неизвестные облили красной краской одну из вилл телеведущего, еще один объект недвижимости на Комо попытались поджечь.

25 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на популярного российского журналиста. Как сообщила ФСБ, объектом атаки группировки National Socialism/White Power* был Соловьев. Силовики задержали шесть человек, помимо Соловьева их жертвами должны быть стать еще несколько российских телеведущих.

*National Socialism/White Power — организация признана в России террористической и запрещена.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает неприемлемыми слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Чиновница предполагает, что местные олигархи, которые делают много полезного для города, должны пригласить Соловьева в гости. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.

«Я считаю, что нельзя город с полуторамиллионным населением оскорблять. В общем екатеринбуржцы — люди миролюбивые, добродушные и благородные. Надо попросить наших олигархов пригласить Соловьева к нам в гости. Показать город. Показать наших людей, которые трудятся на заводах, в больницах. Надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург», — сказала Мерзлякова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Владимиру Соловьеву. На звонок корреспондента он не ответил.

Бывший мэр Екатеринбурга (1992—2010), первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий счел недопустимыми слова телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Как заявил URA.RU сам экс-градоначальник, своим заявлением журналист оскорбляет всех жителей уральской столицы.

«Я считаю, что нельзя проецировать на город с полуторамиллионным населением какие-то гнусные поступки отдельных людей. Нельзя говорить [плохо] про город, даже если в этом городе есть люди, которые тебе неприятны или неприятно то, что они делают или произносят. Потому что 1,5 миллиона человек — честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», — сказал Чернецкий, уточнив, что лично не знаком с телеведущим.

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель назвал недопустимыми и неприличными слова телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и свердловских властей. Также Россель в беседе с URA.RU намекнул, что у Соловьева бесы в душе.

«Недопустимо телеведущему так себя вести. Он просто оскорбляет Свердловскую область, оскорбил губернатора. Я послушал сейчас все его выступление, ничего этого отнести к Евгению Куйвашеву невозможно. Это даже неприлично. И на личности переходы недопустимы. Я как-то высказывался, что Соловьев вошел в раж, такое бывает, когда идут спорные вопросы, люди расходятся, но он же взял и еще раз повторил. Конечно он сказал осторожно, что в городе есть и нормальные люди, которые работают, а есть бесы. Но бесы ведь есть у всех и в том числе в душе», — подчеркнул Эдуард Россель.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присоединился к критике телеведущего Владимира Соловьева, который назвал город «центром мерзотной либероты». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах», – заявил Орлов.

Градоначальник напомнил, что Екатеринбург «живет ради безопасности и процветания нашей страны: не отходя от станков, кует оружие, отправляет на фронт своих сыновей».

В частности, Орлов рассказал о сборе денег на постройку танков и помощь эвакуированным в годы Великой Отечественной войны и сравнил с этим пожертвования, сделанные во время пандемии коронавируса.