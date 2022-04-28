Советская актриса найдена мертвой в своей квартире в Вильнюсе

Советская, литовская актриса театра, кино и ТВ Виргиния Кельмелите скончалась 27 апреля в возрасте 58 лет. Как сообщают национальные СМИ, тело артистки было обнаружено в ее доме в Вильнюсе.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Печальное сообщение подтвердил в социальных сетях ее сын, режиссер Антанас, вспомнив, что последний раз видел маму живой на сцене ТЮЗа, где она играла Раневскую в постановке "Вишневый сад. Десять лет спустя" финского режиссера Христиана Смелдса. Зрители в зале не могли сдержать слез.

Похоронят артистку 29 апреля в Вильнюсе.

Виргиния Кельмелите родилась 17 ноября 1963 года в приморском городке Няринга в семье рыбака. В 1985-м окончила актерский факультет Вильнюсской консерватории. Играла в Каунасском драматическом театре и Литовском драматическом театре.

На экранах - с 1984-го: "Моя маленькая жена", Амиля (главная женская роль) в драме "Вечное сияние", донна Анна в "Доне Жуане" 1987-го, "Сказания городка Кукучай", Вия в "Дне рыбы", Ник Бакли в "Загадке Эндхауза" по Агате Кристи, другие.