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59 минут назад

Советская актриса Виргиния Кельмелите найдена мертвой в Вильнюсе

Российская Газета

Советская, литовская актриса театра, кино и ТВ Виргиния Кельмелите скончалась 27 апреля в возрасте 58 лет. Как сообщают национальные СМИ, тело артистки было обнаружено в ее доме в Вильнюсе.

Советская актриса найдена мертвой в своей квартире в Вильнюсе
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Печальное сообщение подтвердил в социальных сетях ее сын, режиссер Антанас, вспомнив, что последний раз видел маму живой на сцене ТЮЗа, где она играла Раневскую в постановке "Вишневый сад. Десять лет спустя" финского режиссера Христиана Смелдса. Зрители в зале не могли сдержать слез.

Похоронят артистку 29 апреля в Вильнюсе.

Виргиния Кельмелите родилась 17 ноября 1963 года в приморском городке Няринга в семье рыбака. В 1985-м окончила актерский факультет Вильнюсской консерватории. Играла в Каунасском драматическом театре и Литовском драматическом театре.

На экранах - с 1984-го: "Моя маленькая жена", Амиля (главная женская роль) в драме "Вечное сияние", донна Анна в "Доне Жуане" 1987-го, "Сказания городка Кукучай", Вия в "Дне рыбы", Ник Бакли в "Загадке Эндхауза" по Агате Кристи, другие.

В 1996-м уехала в Болгарию. С 2000 года жила в Париже. Работала в центре по оказанию психологической помощи больным СПИДом и детям с онкологическими заболеваниями.

Виргиния Кельмелите,
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