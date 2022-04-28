Репетиция Парада Победы в 2022 году: расписание, перекрытие движения

Репетиция Парада Победы в 2022 году состоится в Москве в четверг, 28 апреля. В центре города вечером и ночью будет перекрыто движение по ряду улиц. Еще одно такое же мероприятие пройдет в столице в среду, 4 мая. Кроме того, 28 апреля состоится репетиция праздничного парада в Санкт-Петербурге.
Празднование Дня Победы в 2022 году включает в себя проведение парадов в 28 городах России. Главный из них состоится на Красной площади 9 мая. По информации Минобороны, в торжественном прохождении примут участие 11 тысяч человек и 131 единица техники. В небе можно будет увидеть 62 военных самолета и 15 вертолетов, пишет «Российская газета».
Празднование в Северной столице также включает в себя парад. По Дворцовой площади пройдут свыше 4 тысяч военнослужащих и проедут более 80 единиц техники — 67 колесных и 14 гусеничных, сообщает kp.ru.
Двадцать восьмого апреля и 4 мая центр Москвы будет занят военнослужащими, репетирующими Парад Победы. В связи с этим начиная с 17:30 и до конца мероприятия в эти дни будет перекрыто движение на ряде улиц в Москве. В частности, перекроют движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Никитской улицам, Оружейному переулку, Петровке, Садовнической и Гончарной набережной, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Участок Тверского бульвара будет недоступен для движения автомобилей с 22:30 до окончания репетиций в указанные даты. В этот же временной отрезок будут перекрыты Новый Арбат, Большой и Малый Каменные мосты, Большая Полянка, улица Серафимовича, Воздвиженка. Новинский бульвар. В связи с проведением репетиций Парада Победы в это же время нельзя будет проехать по Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестской улицам.
Ограничения также будут введены в Проектируемом проезде №3502, на Таганской площади, Волгоградском проспекте, улицах Марксистская и Земляной Вал.
В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям 28 апреля будет перекрыто движение на ряде улиц Санкт-Петербурга. С 14:00 до 18:30 нельзя будет проехать по набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, по Миллионной улице, по проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, по Дворцовому проезду, по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, по Адмиралтейской набережной, пишет «Фонтанка».