Репетиция Парада Победы в 2022 году: расписание, перекрытие движения

Репетиция Парада Победы в 2022 году состоится в Москве в четверг, 28 апреля. В центре города вечером и ночью будет перекрыто движение по ряду улиц. Еще одно такое же мероприятие пройдет в столице в среду, 4 мая. Кроме того, 28 апреля состоится репетиция праздничного парада в Санкт-Петербурге.

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Парады в двух столицах

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Празднование Дня Победы в 2022 году включает в себя проведение парадов в 28 городах России. Главный из них состоится на Красной площади 9 мая. По информации Минобороны, в торжественном прохождении примут участие 11 тысяч человек и 131 единица техники. В небе можно будет увидеть 62 военных самолета и 15 вертолетов, пишет «Российская газета».

Празднование в Северной столице также включает в себя парад. По Дворцовой площади пройдут свыше 4 тысяч военнослужащих и проедут более 80 единиц техники — 67 колесных и 14 гусеничных, сообщает kp.ru.

Репетиции Парада Победы в центре Москвы

Двадцать восьмого апреля и 4 мая центр Москвы будет занят военнослужащими, репетирующими Парад Победы. В связи с этим начиная с 17:30 и до конца мероприятия в эти дни будет перекрыто движение на ряде улиц в Москве. В частности, перекроют движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Никитской улицам, Оружейному переулку, Петровке, Садовнической и Гончарной набережной, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Участок Тверского бульвара будет недоступен для движения автомобилей с 22:30 до окончания репетиций в указанные даты. В этот же временной отрезок будут перекрыты Новый Арбат, Большой и Малый Каменные мосты, Большая Полянка, улица Серафимовича, Воздвиженка. Новинский бульвар. В связи с проведением репетиций Парада Победы в это же время нельзя будет проехать по Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестской улицам.

Ограничения также будут введены в Проектируемом проезде №3502, на Таганской площади, Волгоградском проспекте, улицах Марксистская и Земляной Вал.

РИА Новости

Репетиция Парада Победы в Санкт-Петербурге