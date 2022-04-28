Синоптик пообещал россиянам теплый май

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал теплый май на большей части России.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"На 60–65% территории России прогнозируется температурный фон выше нормы, это восток европейской части РФ, весь регион Западной Сибири, Красноярского края, на значительной части Якутии, на Чукотке. Нигде не прогнозируется холодная погода", – сообщил он на пресс-конференции.

Ожидается, что количество осадков выпадет около нормы, дефицит прогнозируется на юге Западной Сибири, а также на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, добавил синоптик.

В целом лето в РФ будет комфортным, температура около и выше нормы ожидается на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири.