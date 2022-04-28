На телебашнях в городах России покажут поздравления с Первомаем

"1 мая на медиафасаде Останкинской башни в 00:00 будет запущен праздничный видеоролик с поздравлением: "С праздником весны и труда!". С 20:00 до 23:00 его дополнит архитектурно-художественная подсветка, выполненная в весенней цветовой гамме. К поздравлениям присоединятся и башни РТРС в других регионах страны", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подсветки также зажгутся на башнях в Перми, Екатеринбурге, Назрани, Твери и Саратове и других городах.

"На башне в Нижнем Новгороде появится весенняя тематика - цветы, бабочки, сердечки и перелив цветов. В Туле можно будет увидеть открытку "Мир, труд, май". Белгород порадует жителей динамической подсветкой, а Пенза - флагом России", - добавили в РТРС.

Первого мая в России ежегодно отмечается Праздник Весны и Труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, этот день официально является нерабочим. Традиционно 1 мая в городах страны проходят массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями. Кроме того, в этот день проводятся уличные концерты, ярмарки и другие мероприятия. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался "День Интернационала", а затем - "Международный день солидарности трудящихся".