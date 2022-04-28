«Попрощался с жизнью»: Бутман рассказал, как упал на Путина

Народный артист РФ Игорь Бутман признался NEWS.ru, что однажды упал на президента Владимира Путина во время матча Ночной хоккейной лиги. Музыкант пошутил, что в тот момент успел «попрощаться с жизнью». Джазмен рассказал и о других игровых эпизодах, когда российский лидер мог получить травму на льду.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Я однажды на Владимира Владимировича упал случайно. Попрощался с жизнью. (Смеётся. — NEWS.ru). В другой раз, когда мы играли на Красной площади, я как-то переносил клюшку почему-то сверху, и вдруг тут же проехал Владимир Владимирович. Я думаю: на секунду бы раньше, я мог бы его задеть. Перекрестился: слава богу, — рассказал Игорь Бутман.

Видео дня

Ещё один чреватый последствиями эпизод, по словам музыканта, также произошёл на катке в Сочи — уже после игры.

Для награждения победителей Ночной хоккейной лиги на лёд постелили ковёр. А после церемонии его почему-то не убрали, и Владимир Владимирович, делая вместе со всеми круг почёта и приветствуя зрителей на трибунах, не смотрел под ноги, споткнулся об этот ковёр и упал. Каменский и Фетисов (я чуть сзади ехал) попытались предупредить, крикнули: «Владимир Владимирович!». Но было уже поздно. Владимир Владимирович упал на руки, но быстро поднялся и виду не показал, что где-то ударился или ему больно. Был такой эпизод, очень нехороший, — вспомнил джазмен.

Ранее Игорь Бутман рассказал NEWS.ru, что президент Владимир Путин не любит, когда соперники поддаются ему во время игры в хоккей. Артист добавил, что у российского лидера сильные руки и меткие броски в верхние девятки, позволяющие ему демонстрировать высокую результативность на льду. Джазмен отметил большой прогресс Владимира Путина в катании, технике и понимании игры за последние 10 лет.