К готовящим шашлыки на мангалах россиянам обратились с призывом

"С 1 по 21 апреля спрос на мангалы вырос на 125% по сравнению с 2021 годом. Впереди майские праздники, и мы хотели бы обратиться ко всем, кто решил отправиться на шашлыки, более осознанно подходить к организации пикника. Брошенный на природе мангал будет разлагаться десять лет, а соединения металлов в нем могут навредить окружающей среде и живым организмам. Например, если тысяча семей оставит после себя одноразовые мангалы весом 500 граммов, то это уже будет 500 килограммов отходов. РЭО призывает отправлять мангалы после использования на переработку, для этого достаточно оставить изделие в баке для вторсырья. Второй способ не навредить среде - использовать многоразовые мангалы", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.