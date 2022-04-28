К готовящим шашлыки на мангалах россиянам обратились с призывом

Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан отправлять одноразовые мангалы на переработку, так как если их бросить на природе, то они могут при разложении причинить вред природе из-за соединений различных металлов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО.
"С 1 по 21 апреля спрос на мангалы вырос на 125% по сравнению с 2021 годом. Впереди майские праздники, и мы хотели бы обратиться ко всем, кто решил отправиться на шашлыки, более осознанно подходить к организации пикника. Брошенный на природе мангал будет разлагаться десять лет, а соединения металлов в нем могут навредить окружающей среде и живым организмам. Например, если тысяча семей оставит после себя одноразовые мангалы весом 500 граммов, то это уже будет 500 килограммов отходов. РЭО призывает отправлять мангалы после использования на переработку, для этого достаточно оставить изделие в баке для вторсырья. Второй способ не навредить среде - использовать многоразовые мангалы", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным РЭО, в составе одноразовых мангалов могут присутствовать соединения цинка, олова и железа, которые могут нанести вред окружающей среде и животным. При этом металл является ценным сырьем, и его принимают на переработку по всей стране.
"После этого металлолом попадает на сортировку, где его распределяют по виду и профилю. Затем отходы металла разрезают - так их удобнее транспортировать и перерабатывать. Получаются бруски, которые отправляют на очистку от других отходов, неметаллических элементов, а также грязи и пыли. На очистке сепаратор выдувает все лишнее мощной струей воздуха. Может применяться и магнитный сепаратор, он вытягивает металлические элементы. В результате получается сырье, которое переплавляют в печах. В конце металл прессуют в брикеты в механических или гидравлических установках", - рассказали в РЭО.