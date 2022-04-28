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13 минут назад

Ярошенко рассказал о сделке, которую ему предлагали в США

News.ru

Константин Ярошенко сообщил, что до суда в США ему предлагали сотрудничество под угрозой пожизненного заключения, передают «Известия». Однако россиянин отказался.

Ярошенко рассказал о сделке, которую ему предлагали в США
Фото: ТАССТАСС

Перед судом, поначалу мне грозили пожизненным <...> Предлагали: давайте мы вашу семью всю вывезем, давайте с нами кооперировать <...> Но я сказал, что не пойду на кого-то клеветать, чтобы сохранить свою жизнь, — сказал Ярошенко.

Свой отказ от сделки лётчик объяснил не желанием соглашаться на сделку «со страной-агрессором»

Ранее Ярошенко рассказал, что его здоровье было подорвано из-за пыток в американских тюрьмах. Он заявил, что «отношение к нему было не самое лучшее»

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными. Американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Общество,Тревор Рид,Константин Ярошенко,
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