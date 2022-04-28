Ярошенко рассказал о сделке, которую ему предлагали в США

Перед судом, поначалу мне грозили пожизненным <...> Предлагали: давайте мы вашу семью всю вывезем, давайте с нами кооперировать <...> Но я сказал, что не пойду на кого-то клеветать, чтобы сохранить свою жизнь, — сказал Ярошенко.