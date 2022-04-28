ВЦИОМ: большинство россиян считают себя патриотами

Около 92% россиян заявили, что являются патриотами своей страны, почти половина респондентов считают себя безусловными патриотами (54%). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Большинство россиян декларируют, что они являются патриотами своей страны (92%), безусловными патриотами себя считают 54% граждан - максимальное значение с 2000 года. Уровень патриотизма в России остается на высоком уровне: в течение последних двадцати двух лет доля патриотически настроенных граждан не была ниже 80%", - говорится в материалах опроса.

За последние 12 лет осмысление гражданами патриотизма менялось. Так, в 2010 году 71% опрошенных понимал патриотизм как любовь к своей родине, со второй половины 2010-х возрастало понимание патриотизма как деятельности, направленной во благо и для процветания страны. Сегодня на оба этих мнения приходятся по 50%.

Почти половина россиян (44%) считает, что быть патриотом это значит защищать свою родину от любых нападок и обвинений, треть опрошенных граждан (34%) рассказали, что патриотизмом является стремление изменить положение дел в стране для обеспечения достойного будущего.

Среди событий, который произошли за последние 15 лет, чувство гордости у россиян вызывает воссоединение Крыма с РФ (18%) и строительства Крымского моста, столько же считают гордостью защиту Донбасса и признание ДНР и ЛНР.