«Стрелку забиваешь?»: Соловьев резко отреагировал на замечание губернатора Куйвашева.

«Я отвечу сейчас Куйвашеву, который, как я понимаю, сам-то ни хрена не слышал, что я сказал. И вообще ему имеет смысл немножко в себя прийти. Я знаю человека лично, и если у него есть вопросы, мог бы позвонить и спросить у меня — если бы сильно хотел», — сказал Соловьев, включив видеообращение Куйвашева.