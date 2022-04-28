В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
45 минут назад

Соловьев дерзко отреагировал на замечание губернатора Куйвашева. «Стрелку забиваешь?»

Ura.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», эмоционально отреагировал на обращение свердловского губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего того «следить за своим языком». В эфире своего канала «Соловьев LIVE» журналист заявил, что главе региона стоит «немножко прийти в себя».

«Стрелку забиваешь?»: Соловьев резко отреагировал на замечание губернатора Куйвашева.
Фото: ТАССТАСС

Утром 27 апреля Соловьев в прямом эфире назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Заявление вызвало бурную реакцию, журналисту начали отвечать свердловские VIP. К ним присоединился и губернатор Куйвашев, призвавший Соловьева «следить за своим языком». Уже через несколько минут Соловьев вновь вышел в прямой эфир.

Видео дня

«Я отвечу сейчас Куйвашеву, который, как я понимаю, сам-то ни хрена не слышал, что я сказал. И вообще ему имеет смысл немножко в себя прийти. Я знаю человека лично, и если у него есть вопросы, мог бы позвонить и спросить у меня — если бы сильно хотел», — сказал Соловьев, включив видеообращение Куйвашева.

Досмотрев ролик, журналист перешел на крик.

«Это ты мне, что ли, по понятиям пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен говорить, как с губернатором, и следить за базаром? Это ты стрелку забиваешь, губернатор? А, может, присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Ты смотри-ка, сильный, смелый стал», — возмутился Соловьев.

Губернатор Куйвашев призвал Соловьева следить за языком

Затем телеведущий стал рассуждать о патриотизме и упрекнул Куйвашева, что он публично не высказывался в поддержку спецоперации РФ на Украине — ни в Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов), ни во «ВКонтакте».

«Ни одного поста. Зато ведущий Соловьев на всю страну есть», — сыронизировал журналист.

Соловьев не впервые нелестно высказался о Екатеринбурге. Самый известный эпизод произошел в мае 2019 года. Во время протестов против строительства храма в сквере в центре города Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II. После этого на въезде в Екатеринбург даже появилась табличка «город бесов». Позднее Соловьев обещал приехать в столицу Урала и лично «гонять чертей».

Общество,Николай II,Евгений Куйвашев,Владимир Соловьев,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители