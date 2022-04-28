«Бессмертный полк» не во всех регионах пройдет очно

"Мы сегодня подтверждаем, что шествие "Бессмертного полка России" пройдет по городам <...> и площадям. <...> Но мы должны понимать, что, возможно, в некоторых регионах нашей страны не все смогут пройти - различные условия к требованиям безопасности это не позволят. Главное для нас - это обеспечить безопасность нашего движения в ходе марша "Бессмертного полка России", - сказал Макаров.