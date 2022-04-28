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1 час назад

"Бессмертный полк" не во всех регионах пройдет очно

ТАССиещё 6

Шествия "Бессмертного полка" не во всех регионах России в этом году смогут пройти в очном формате, главное - это обеспечить безопасность движения участников марша, сообщил в четверг на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

«Бессмертный полк» не во всех регионах пройдет очно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы сегодня подтверждаем, что шествие "Бессмертного полка России" пройдет по городам <...> и площадям. <...> Но мы должны понимать, что, возможно, в некоторых регионах нашей страны не все смогут пройти - различные условия к требованиям безопасности это не позволят. Главное для нас - это обеспечить безопасность нашего движения в ходе марша "Бессмертного полка России", - сказал Макаров.

Общество,Сергей Макаров,
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