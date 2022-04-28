В России отменили часть рейсов Turkish Airlines в Турцию на майские праздники

Российские авиационные власти не полностью согласовали дополнительные рейсы авиакомпании Turkish Airlines из России на курорты Турции. Об этом пишет TourDom.ru со ссылкой на источник. Турецкая авиакомпания была вынуждена отменить часть рейсов полетной программы из городов России в Турцию, запланированных на майские праздники.

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Ранее Turkish Airlines заявляла полетную программу регулярных полетов в летнем сезоне 2022 года на период до 15 мая. Однако стало известно, что Росавиация утвердила только часть программы. В частности, рейсы в Москву – в размере 30% от запрошенного количества, в остальные города России – в полном объеме.

«Какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Прежде всего, это региональные рейсы Turkish Airlines. А вот увеличение полетов в Москву пока находится в стадии обсуждения», — сообщил источник издания.

В связи с этим турецкая авиакомпания начала в спешном порядке замещать отмененные программы из Москвы. Таким образом, в первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. Туристов, отправляющихся на этот курорт, могут пересадить на рейсы в Бодрум, а потом доставить на трансферах.